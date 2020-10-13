В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 13 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Литовский вал 57-59, 62, 62б, 64а, пер. Литовский 7, 18, 22, пр-кт Московский 130-162, пер. Черепичный 11-17, ул. Черепичная 2, ул. Лесопильная 81, 72.

До 18 часов электричество отключено на ул. Ю. Гагарина 58, ул. Молодой гвардии 2, 4, ул. Танковая 13, ул. 9 Апреля 2-18, 20, 24-30, ул. Фрунзе 26б, 26-36, 38а, 38-44, 44а, ул. Кирпичная 7-9, ул. Ген. Павлова 4-10, б-р Солнечный 18, 20.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Беговая 1в, до 17 часов воды не будет на ул. Марш. Борзова 102, 104.