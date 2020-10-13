Калининград вошел в топ-10 городов, достойных престижной туристической премии

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какому городу они бы дали престижную туристическую премию.

Сейчас идет голосование финального этапа конкурса на премию World Travel Awards. Голосование открытое, в нем могут участвовать все желающие. Оно пройдет продлится до 25 октября. Результаты станут известны 27 ноября на онлайн-награждении.

Большинство туристов (40.26%) отдали бы престижную туристическую премию Санкт-Петербургу. На втором месте — Ялта, 13.64%. «Бронзу» получил главный круглогодичный курорт в Краснодарском крае — Сочи, 11.04%,

По данным опроса Tvil.ru, пользователи соцсетей также отдали свой голос за Казань (10.39%), Севастополь (9.74%), Калининград (7.14%), Москву (3.25%), Геленджик (3.25%), Владивосток (0.65%) и Уфу (0.65%).