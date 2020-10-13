В Калининграде выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала пандемии

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За сутки в Калининградской области было выявлено 79 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Это самое большое число случаев заражения с начала пандемии.

Всего в области по состоянию на вторник, 13 октября, зарегистрировано 5264 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек.