На место Дятловой в министерство развития инфраструктуры пришла Кукушкина

. Фото: Александр Подгорчук

Назначена новый министр развития инфраструктуры Калининградской области. Главой министерства назначена Евгения Кукушкина, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, во вторник стало известно, что министр развития инфраструктуры Елена Дятлова перешла на работу в мэрии Калининграда. Ее назначили первым заместителем главы администрации.

Евгения Кукушкина до этого была первым заместителем руководителя (директора) Агентства по имуществу Калининградской области.