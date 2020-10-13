Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На место Дятловой в министерство развития инфраструктуры пришла Кукушкина

Ранее Кукушкина была первым заместителем руководителя Агентства по имуществу
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Назначена новый министр развития инфраструктуры Калининградской области. Главой министерства назначена Евгения Кукушкина, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, во вторник стало известно, что министр развития инфраструктуры Елена Дятлова перешла на работу в мэрии Калининграда. Ее назначили первым заместителем главы администрации.

Евгения Кукушкина до этого была первым заместителем руководителя (директора) Агентства по имуществу Калининградской области.