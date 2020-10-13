Матч «Балтика» - «Чертаново» в Калининграде смогут посетить лишь 7 тысяч зрителей

. Фото: fc-baltika.ru

Во вторник, 13 октября, на стадионе «Калининград» состоится матч «Балтика» — «Чертаново». На трибунах могут присутствовать до 20% болельщиков от вместимости стадиона, или 7000 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Начало матча в 19:30, вход на стадион будет открыт за час до начала игры.

Для входа будут работать гейты №1, №5 и №4.

«На стадион допускаются только болельщики, использующие средства индивидуальной защиты – маску и перчатки. Использование указанных средств индивидуальной защиты обязательно в течение всего времени нахождения на территории стадиона. При проходе на стадион каждый болельщик должен будет пройти термометрический контроль. Посетители матча с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ на территорию стадиона не допускаются», - отметили в пресс-службе «Балтики». Кроме этого, шаттлы в день матча работать не будут.