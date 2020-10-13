Калининградец погасил долги по кредитам и алиментам после ареста квартиры

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Житель Балтийска погасил долги по кредитным и алиментным платежам после ареста квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Приставы неоднократно требовали оплатить долги, однако мужчина продолжал игнорировать исполнителей. Поэтому пришлось применить более радикальные меры — вынести постановление о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры должника.

Арест недвижимости побудил балтийца оплатить 1,3 млн рублей задолженности по кредитным платежам, 156 тысяч рублей алиментных платежей и 103 тысячи рублей исполнительского сбора.