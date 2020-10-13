Полицейские задержали калининградца, устроившего стрельбу из травматического пистолета

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Колхозной. Местный житель утром заметил группу мужчин, громко споривших друг с другом во дворе его дома.

«На сделанное жильцом дома замечание горожане никак не отреагировали. Выйдя на улицу, он вновь упрекнул мужчин, в результате чего между ними возник конфликт. Во время ссоры один из злоумышленников вытащил травматический пистолет, произвел несколько выстрелов вверх и стал высказывать угрозы в отношении калининградца. Испугавшись, мужчина позвонил в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, в ходе обследования соседних улиц 30-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.