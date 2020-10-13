Семь медиков, пять школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 79 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших:

- 19 пенсионеров;

- 42 работающих (семь медицинских работников, три работника предприятий пищевой промышленности, три сотрудника промпредприятий, три сотрудника торговых объектов, два работника образования, два работника учреждений культуры, два представителя компаний телекоммуникационных услуг, три сотрудника транспорта и транспортных предприятий, два работника охранных предприятий, два сотрудника правоохранительных органов, по одному сферы бытовых услуг, государственные служащие, ещё 11 работают в иных организациях);

- два ребёнка семи и полутора лет (контакт по семье);

- пять учеников: гимназии 40 Калининград, лицея 23 Калининград, школы 2 Немана, школы пос елка Добровольск (все - контакт по семье);

- воспитанник детского сада 46 (на изоляции);

- 11 неработающих.

Всего в области по состоянию на вторник, 13 октября, подтверждено 5264 случая заболевания.