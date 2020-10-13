В Макс-Ашманн парке упавшей веткой убило пенсионерку. В ее гибели обвинили эколога

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В Калининграде на инженера по охране окружающей среды дирекции ландшафтных парков завели уголовное дело после гибели пенсионерки под упавшей веткой в Макс-Ашман парке. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла 6 сентября. На 80-летнюю женщину упала ветка, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По версии следствия, 58-летняя эколог должна была принимать меры по выявлению и своевременной обрезке либо вырубке на территории ландшафтных парков областного центра аварийно-опасных деревьев, способных причинить вред окружающим.

«Вместе с тем, как полагает следствие, эколог должных мер к выполнению возложенных на нее обязанностей в данной части не приняла, а напротив, составляла акты ежегодной оценки состояния зеленых насаждений парка имени Макса Ашманна об отсутствии на его территории аварийных зеленых насаждений, подлежащих вырубке», - отметили в пресс-службе СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.