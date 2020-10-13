Житель Балтийска получил 7,5 лет «строгача» за полкилограмма марихуаны

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В Балтийске осудили местного жителя за хищение, хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В августе прошлого года мужчина обнаружил небольшую плантацию конопли и решил украсть наркосодержащие растения. Он сорвал листья, изготовил из них 584,99 гр. марихуаны и хранил наркотики дома

Спустя месяц он продал 1,25 гр. марихуаны за 1200 рублей, после чего его задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил балтийца к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.