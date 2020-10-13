В Калининграде начинается суд над автодилером, который похитил 22 автомобиля

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В Московский районный суд поступило уголовное дело в отношении автодилера, который похитил со стоянки на ул. Портовой в Калининграде 22 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2016 года 32-летний внештатный продавец-консультант продавал оставленные ему на реализацию автомобили среднего ценового класса, а вырученные за них деньги похищал. Ущерб составил более 12 млн рублей.

«Если владельцы машин обращались в фирму с вопросом, удалось ли продать транспортные средства, фигурант вводил их в заблуждение, и предоставлял недостоверную информацию о том, что машины до сих пор стоят на продаже. Однако, когда потерпевшие пришли проверить свое имущество, они обнаружили отсутствие автомобилей на стоянке и обратились в полицию с заявлениями. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов 290 тысяч рублей», - уточнила подробности расследования начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Судебное заседание состоится 21 октября.