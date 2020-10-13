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Калининградца приговорили к 10 годам за контрабанду наркотиков

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Житель Зеленоградского района приговорен к 10-ти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проживающий в поселке Холмогоровка мужчина заказал почтой из Голландии 0,245 грамма ЛСД, что является особо крупным размером. Наркотики он планировал продать своим друзьям и затем совместно с ними употребить, однако их планы нарушили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал его виновным в контрабанде наркотиков. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.