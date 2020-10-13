В Калининграде во вторник ожидается усиление ветра

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В Калининградской области во вторник, 13 октября, ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным Калининградского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с, с дальнейшим усилением во второй половине ночи до 17-22 м/с.

При сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Выход в море и внутренние водоемы при таких погодных условиях крайне опасен для жизни.

Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «112»).