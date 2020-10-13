В Калининграде откроется центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА

Фотография пресс-службы Министерства спорта Калининградской области

В рамках реализации Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ - Детям» в Калининграде ПАО «Промсвязьбанк» откроет второй Центр уличного баскетбола по стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА)

Планы по открытию центра и ход строительства обсудили в рамках рабочей встречи директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц и заместитель председателя правительства - министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Функциональная площадка с семью полноценными кортами для баскетбола 3x3 по стандартам ФИБА уже монтируется в восточной части крупнейшего спортивного объекта города – стадиона «Калининград». Готовность объекта составляет около 70%.

- В новом центре уличного баскетбола можно будет проводить как локальные турниры, так и всероссийские и международные соревнования, — отмечает директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц. - В Калининграде будет самая большая площадка, будет яркое исполнение покрытия по технологии «хард акрил суприм», стойкой к атмосферным и эксплуатационным воздействиям. Уличный баскетбол входит в программу Олимпийских игр, и у каждого целеустремлённого ребенка появится шанс проявить себя на наших площадках. Интересно, что Калининград первым прислал заявку на участие в нашей программе, и, учитывая все факторы - от расположения до заинтересованности региона, мы приняли положительное решение буквально за два дня.

- Стадион «Калининград» продолжает эволюционировать как место притяжения для жителей и гостей нашего региона, — подчёркивает пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко. - Мы активно осваиваем территорию и до конца 2020 года рассчитываем на появление футбольного поля с искусственным покрытием 60 на 30 метров, универсальной спортивной площадки с воротами и кольцами, центра уличного баскетбола, беговой дорожки по стилобату длиной 800 метров. Будет тут зона детских площадок и уличной гимнастики, запланирован пам-трек для любителей укрощения велосипеда. Самое главное, что территория будет открыта для всех желающих, но сохранит преимущества охраняемого объекта с регулярным техническим обслуживанием.