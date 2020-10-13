Власти Калининграда определили 16 площадок для будущей застройки

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В Калининграде определили 16 площадок для будущей застройки. Как сообщил в ходе оперативного совещания в гороадминистрации председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин, большая часть из них находится в Московском районе – 11 площадок. Три площадки готовы выделил под застройку в Центральном районе, две – в Ленинградском.

«Это достаточно крупные территории – от 12 до 19 тыс. кв. м, где в перспективе можно построить 447 тыс. кв.м. жилья, или 6 тысяч 400 квартир, - рассказал Артур Крупин. - При этом необходимо учитывать места для парковки, в идеале: 1 квартира-1 парковочное место.

По его словам, это также позволит соблюдать концепцию «двор без машин» - когда дворовая территория обустраивается как зона отдыха, с ландшафтным дизайном, детскими и спортивными площадками».

По данным мэрии, с начала года в Калининграде было введено в эксплуатацию 57 многоквартирных и 462 индивидуальных жилых дома.