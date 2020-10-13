В Советске предприниматель незаконно продавал алкоголь

В Советске местного предпринимателя повторно уличили в незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В декабре прошлого года 57-летний бизнесмен уже привлекался к административной ответственности за незаконную реализацию алкоголя, однако выводов не сделал. В начале месяца полицейскими был задокументирован повторный факт продажи спиртосодержащей продукции.

В ходе обыска в торговой точке предпринимателя на ул. А. Невского полицейские нашли и изъяли 40 полулитровых бутылок со спиртом и 7 бутылок водки. Алкоголь направлен на экспертизу, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит год исправительных работ.