В Калининграде в 2021 году по нацпроекту отремонтируют четыре улицы

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют четыре улицы. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник, 13 октября, сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

По словам Кутина, будут отремонтированы улицы Павлика Морозова, Автомобильная, Транспортная и Судостроительная. Сейчас документация проходит экспертизы, власти готовятся к конкурсным процедурам. Также до конца года будут завершены конкурсы на реконструкцию улиц Карташева и Катина.

Глава Калининграда заявил, что в следующем году будет необходима координация действий комитетов-смежников, так как предстоит сдать пять дошкольных учреждений, и требуется также своевременно построить к ним подъездные пути и парковки.