Пресс-секретарь драмтеатра Калининграда: Последние дни Михаил Андреев находился на аппарате ИВЛ

Михаил Андреев. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня на 62-м году жизни скончался художественный руководитель областного драмтеатра Михаил Андреев. Пресс-секретарь драмтеатра Лидия Пименова подтвердила «Комсомолке», что у Михаила Анатольевича был диагностирован коронавирус.

- Он был госпитализирован в БСМП с подтвержденным диагнозом - коронавирусная инфекция. Находился на аппарате ИВЛ. Состояние его было тяжелым, - говорит Лидия Пименова. - 7 октября у Михаила Анатольевича был день рождения. В этот день он уже был в больнице. Посмотрите, сколько поздравления ему написали в "Фейсбуке". Я была уверена, что вот-вот придет в себя, поправится, прочтет, порадуется...