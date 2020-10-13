Жителя Гусева будут судить за жестокое убийство щенка

В Гусеве будут судить местного жителя, жестоко убившего собаку. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле этого года пьяный горожанин выбросил щенка из окна на территорию дома, покрытого брусчаткой. От полученных травм животное погибло.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.