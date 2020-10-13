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Антон Алиханов выразил соболезнования по случаю смерти Михаила Андреева

Николай Литвинов
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Губернатор Антон Алиханов выразил соболезнования по случаю смерти художественного руководителя областного драмтеатра Михаила Андреева. Напомним, Михаил Анатольевич скончался сегодня на 62-м году жизни, у него был диагностирован коронавирус.

«Михаил Анатольевич внёс большой вклад в становление культурной жизни Калининградской области в нулевых, оставался на передовой всех региональных крупномасштабных событий до сегодняшнего дня, а в сентябре драматический театр под его руководством открыл 74-й театральный сезон. Выражаю искрение соболезнования родным и близким, творческому коллективу», - написал Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме.