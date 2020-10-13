Операция «Банкет»: В Калининграде в каждом четвертом магазине ночью продавали алкоголь

В Калининграде прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Банкет». Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, полицейские проверили соблюдение продавцами торговых точек требований законодательства о запрете продажи алкогольной продукции в вечернее и ночное время.

Всего было проверено свыше 50 магазинов, в 12-ти из них спокойно продавали спиртное после 9 часов вечера и до 11 часов утра.

На предпринимателей и юридические лица составили административные протоколы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».