На повесившего собаку калининградца завели дело, ему грозит до 5 лет колонии

На жителя Багратионовского района завели уголовное дело за жестокое убийство собаки. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Как ранее писала «Комсомолка», жуткий инцидент произошел 5 октября в поселке Совхозное. Живодер сначала пытался утопить бездомную собаку, а затем избил палкой и повесил на дереве. Свидетелями жестокой расправы стали несколько детей, они сообщили об этом родителям, которые вызвали полицейских и написали заявление.

Сотрудники местного отдела полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 30-летний житель одного из поселков.

Уголовное дело на живодера завели по статье «Жестокое обращение с животными», ему грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавила Светлана Поставничая.