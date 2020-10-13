Поцеловавшего школьницу во дворе гимназии в Зеленоградске отправили в СИЗО на 2 месяца

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В Зеленоградске избрали меру пресечения местному жителю, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Как ранее писала «Комсомолка», инцидент произошел утром 9 октября во дворе гимназии «Вектор» в Зеленоградске. Неизвестный мужчина поцеловал шестилетнюю школьницу и скрылся.

Полицейские опросили жителей близлежащих домов, а также прохожих, установили точные приметы злоумышленника и спустя несколько часов задержали 47-летнего злоумышленника. На его завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста».

Городской суд арестовал его на 2 месяца – до 11 декабря.