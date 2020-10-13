В Балтийск вернулся корабль противоминной обороны «Александр Обухов»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийск после выполнения плановых задач в акватории Финского залива вернулся базовый тральщик, корабль противоминной обороны «Александр Обухов».

Как сообщает пресс-служба балтийского флота, во время выхода в море экипаж «Александра Обухова» выполнял задачи по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива.

Было обнаружено 12 гальваноударных якорных мин времен Великой Отечественной войны, которые были подорваны прямо на месте.

Военные отметили, что обследование и уничтожение мин проводилось при помощи новейшего оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции «Александрит», телеуправляемого аппарата «Си Скан» и одного из самоходных телеуправляемых аппаратов, находящихся на корабле.