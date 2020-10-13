В Калининградской области в 2021 году благоустроят 25 территорий

. Фото: Правительство Калининградской области

Двадцать пять территорий в Калининградской области благоустроят в 2021 году. Об этом объявили на прошедшем заседании комиссии по вопросам формирования комфортной городской среды.

- За счет национального проекта «Жилье и городская среда» на территории нашего региона появляется множество интересных объектов. Это парки, скверы, места для активного отдыха и занятий спортом, - сказал зампредседателя правительства региона Александр Рольбинов.

По данным пресс-службы регионального правительства, запланировано благоустройство в пяти муниципальных образованиях: Калининграде, Гусевском, Мамоновском, Нестеровском и Правдинском городских округах. В порядок приведут 16 дворовых и 9 общественных территорий. Объем финансирования составляет 334,7 млн рублей из бюджетов всех уровней.