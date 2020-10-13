Алиханов: В Балтийске восстановим парк имени Арсения Головко

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В Балтийске собираются восстановить парк, названный в честь Героя Советского Союза, командующего Балтийским Флотом Арсения Головко. Об этом в Инстаграме написал губернатор Антон Алиханов, отметив, что это активные жители Балтии ска подняли вопрос состояния парка.

«Сегодня переговорил с главои администрации, скоро лично встретимся с жителями города и обсудим как начнем восстанавливать былую красоту этого знакового места Балтии ска. О времени и месте встречи сообщим отдельно», - написал Антон Алиханов.