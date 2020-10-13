Министр здравоохранения Калининградской области заболел COVID-19

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко болен коронавирусом. Об этом он рассказал «Клопс».

«Меня и самого эта участь не миновала, я уже почти в течение десяти дней нахожусь сам на лечении с коронавирусной инфекцией», - цитирует издание министра.

Во вторник, 13 октября, стало известно, что умер худрук Калининградского областного драмтеатра Михаил Андреев. Экс-министр культуры региона скончался на 62-м году жизни от коронавируса.