В Калининграде на ул. 9 апреля нашли борсетку, внутри нее 300 тысяч рублей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде полиция разыскивает мужчину, который на ул. 9 апреля потерял борсетку. Все случилось около 11:00 еще в среду, 7 октября.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, внутри сумки находились 300 тысяч рублей.

«Имущество обнаружено и находится в ОМВД по Ленинградскому району. Если вы являетесь хозяином утерянного имущества, просьба звонить по телефону: 89114817523 (ежедневно с 10:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья)», - сообщили в полиции.