Алиханов выступил с важным заявлением по поводу коронавируса в Калининграде

Антон Алиханов. Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов записал видеообращение к калининградцам и гостям региона в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Ролик выложен в Инстаграме главы области.

Он сказал о том, что в Калининградской области, как и в других регионах России, и других странах мира, фиксируют рост заболеваемости ковидом.

- В отличие от весны, сейчас мы готовы противостоять новой волне коронавируса. Система здравоохранения обладает достаточным запасом прочности. Уже развернуто 964 койки для пациентов с коронавирусом, 242 с кислородной поддержкой, 43 с аппаратами ИВЛ, - сказал Антон Алиханов.

- Мне точно хотелось бы избежать введения карантинных мер, подобных весенним. Однако в будущем я не исключаю возможное введение точечных мер при необходимости. Могу точно сказать, что на сегодняшний день вопрос о всеобщем уходе на дистанционное обучение школ региона не рассматривается. Будем подходить к каждому учебному заведению индивидуально, - добавил губернатор.

Антон Алиханов призвал калининградцев соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Он отметил, что по прогнозам специалистов, выход на плато ожидается в начале ноября.