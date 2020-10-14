Где бесплатно сделать прививку от гриппа в Калининграде в среду, 14 октября

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Фото: Правительство Калининградской области
В Калининграде до 15 октября продлятся мероприятия по бесплатной иммунизации взрослого населения.
Как сообщает минздрав региона, привиться от гриппа калининградцам по-прежнему предлагается в мобильном центре здоровья. Время проведения акций – с 10 до 15 часов.
В среду, 14 октября, прививки делают у «Виктории» на ул. Л. Шевцовой, 1. С собой иметь удостоверение личности.
Пройти вакцинацию имеют право жители Калининграда и области, достигшие 18 лет.
Также до 15 октября ежедневно работает выездной медцентр в ТЦ «Европа». Время вакцинации там – с 10 до 20 часов.
Подробный график работы мобильных центров здесь.