Где бесплатно сделать прививку от гриппа в Калининграде в среду, 14 октября

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде до 15 октября продлятся мероприятия по бесплатной иммунизации взрослого населения.

Как сообщает минздрав региона, привиться от гриппа калининградцам по-прежнему предлагается в мобильном центре здоровья. Время проведения акций – с 10 до 15 часов.

В среду, 14 октября, прививки делают у «Виктории» на ул. Л. Шевцовой, 1. С собой иметь удостоверение личности.

Пройти вакцинацию имеют право жители Калининграда и области, достигшие 18 лет.

Также до 15 октября ежедневно работает выездной медцентр в ТЦ «Европа». Время вакцинации там – с 10 до 20 часов.

Подробный график работы мобильных центров здесь.