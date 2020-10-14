Власти потребовали снести 22 незаконно построенных дома в Гурьевском районе

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Гурьевский район, как и Калининград, является лидером по количеству незаконных строек. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Калининград» рассказала вице-премьер Наталья Сибирева.

«Совсем недавно мы обнаружили при поступлении документов, что 22 дома в Гурьевском районе - это блок-секции, уже построены. Мы подготовили заявление в прокуратуру о сносе всех этих построек», - сказала Сибирева.

По ее словам, власти также получают картографический материал с помощью беспилотников, а искусственный интеллект проверяет, есть ли эти объекты в базе Росреестра, или нет.

«Потом анализируем, получены ли документы на строительство, или нет», - добавила вице-премьер Сибирева.