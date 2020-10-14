Волонтеры убрали мусор на пляже под Зеленоградском

. Фото: Администрация Зеленоградска

Добровольческую акцию «Чистый берег» провели накануне волонтеры серебряного возраста при поддержке Комплексного центра и нацпарка «Куршская коса».

Как сообщается на сайте администрации Зеленоградска, убирали они от мусора берег от старого кладбища до КПП Куршской косы.

«Выносили из кустов мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, пакеты оставленные отдыхающими», - отметили организаторы.

В результате акции было собрано и вывезено для утилизации 10 мешков мусора.