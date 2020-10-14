В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 14 октября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Литовский вал 16-18.62,63-87, ул. Черепичная 19а,б,в,

До 18 часов электричество отключено на ул. Горького 104б,112,114, ул. Озерная 1,1а,5,13-17,19, ул. Балтийская 1-3,6-12, ул. 9 Апреля 2-18, 20, 24-30, ул. Фрунзе 26б, 26-36, 38а, 38-44, 44а, ул. Кирпичная 7-9.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Мира 76, пр-т Мира 26.