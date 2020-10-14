Калининград и Стамбул свяжет прямое авиасообщение

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Авиакомпания «Nordwind» с 16 ноября планирует выполнять прямые авиарейсы из Калининграда в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво»

Рейсы запланированы в рамках зимнего расписания до 25 марта 2021 года и будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing B 737 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Вылет из Калининграда планируется в 10:55. Прибытие в Стамбул – в 14:55. Отправление из Стамбула – в 15:55, прибытие в аэропорт Калининград (Храброво) – в 17:55. Время в пути составит 3 часа.