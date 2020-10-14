В «Балтику» перешел сербский нападающий Мирослав Маркович

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В калининградскую «Балтику» перешел опытный сербский нападающий Мирослав Маркович, который находился в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

30-летний Маркович ранее выступал за команды высших дивизионов Сербии, Словении, Чехии, Словакии, Греции, Марокко и России. Участвовал в играх Лиги Европы УЕФА и Кубка африканской конфедерации футбола.

«Трудовое соглашение с Марковичем заключено до окончания сезона-2020/2021», - отметили в клубе.