Шесть медиков, три педагога, три школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 80 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 26 пенсионеров;

- шесть медицинских работников,

- пять сотрудников промпредприятий,

- пять работников транспортных средств,

- три работника образования,

- три рабочих транспортных узлов,

- по одному работнику банка,учреждения культуры, вахтовик, правоохранитель, ещё 14 работают в иных организациях,

- три ученика из школы Правдинска (контакт по семье), пос. Долгорукова (на изоляции), №31 Калининград (контакт по семье);

- одиннадцать неработающих.

Всего в области по состоянию на среду, 14 октября, зарегистрировано 5344 заболевших.