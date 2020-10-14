Шесть медиков, три педагога, три школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 80 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 26 пенсионеров;
- шесть медицинских работников,
- пять сотрудников промпредприятий,
- пять работников транспортных средств,
- три работника образования,
- три рабочих транспортных узлов,
- по одному работнику банка,учреждения культуры, вахтовик, правоохранитель, ещё 14 работают в иных организациях,
- три ученика из школы Правдинска (контакт по семье), пос. Долгорукова (на изоляции), №31 Калининград (контакт по семье);
- одиннадцать неработающих.
Всего в области по состоянию на среду, 14 октября, зарегистрировано 5344 заболевших.