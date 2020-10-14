В Зеленоградске проверят безопасность школ после нападения на 6-летнюю девочку

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Прокуратура проверит школы в Зеленоградске на соответствие требования законодательства об образовании и соблюдения антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как ранее писала «Комсомолка», инцидент произошел утром 9 октября во дворе гимназии «Вектор» в Зеленоградске. Неизвестный мужчина поцеловал шестилетнюю школьницу и скрылся. Спустя несколько часов мужчину задержали, им оказался местный 47-летний житель. На его завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста».

Накануне мужчину арестовали на два месяца.