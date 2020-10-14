В Калининградской области бойцы СОБР помогли задержать двух браконьеров

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининградской области на этой неделе задержали двоих браконьеров, которые незаконно ловили рыбу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Силовую поддержку инспекторы Росрыболовства оказали бойцы СОБРа.

На браконьеров составили два административных протокола, у злоумышленников изъяли 70 метров рыболовной сети.

Всего с начала года было изъято более тонны незаконно добытой рыбы и рыболовные сети общей длиной более километра.