18-летней калининградке грозит 15 лет за продажу наркотиков

Суровое наказание грозит 18-летней жительнице Калининграда, которую задержали за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В прошлом месяце молодая калининградка приобрела две таблетки МДМА общей массой 0,95 грамм, что является значительным размером. На днях девушка во дворе одного из домов на улице Озерова продала таблетки.

На нее завели уголовное дело по статье и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.