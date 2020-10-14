В церкви во Владимирской области появилась фреска с изображением Алексея Леонова

Фреска с изображением Леонова, Гагарина и Серегина Фото: "Толкователь"

В церкви Андрея Первозванного деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области появилась фреска с изображением космонавта Алексея Леонова, скончавшегося 11 октября 2019 года. Фотографию росписи в среду 14 октября опубликовали в канале «Толкователь». На ней, кроме Леонова, изображен Юрий Гагарин.

Дело в том, что первый космонавт при выполнении тренировочного полета на учебном истребителе МиГ-15УТИ разбился вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным (третий космонавт на фреске именно он) вблизи поселка Новоселово 27 марта 1968 года. Автором эскизов росписи храма выступил сам Алексей Леонов.

Интересно, что по задумке Алексея Леонова на колокольне храма девять колоколов, все они названы в честь космических первопроходцев, погибших при выполнении задания. Самый большой колокол носит имена Гагарина и Серегина.