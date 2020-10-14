В Светлогорске откроют выставку, посвященную губернатору Горбенко

Сергей Зайцев передал дому-музею Германа Брахерта часть семейного архива Леонида Горбенко.
Фото: Светлогорский городской округ
В Светлогорске планируют открыть выставку, посвященную первому избранному губернатору Калининградской области Леониду Горбенко. Точную дату открытия не называют.
Как сообщается в группе местной администрации в «ВКонтакте», уже собирают экспонаты.
«Светлогорский бизнесмен и меценат Сергей Зайцев передал дому-музею Германа Брахерта полученную от родных экс-губернатора часть семейного архива Леонида Петровича Горбенко. В коллекции портреты губернатора, аудиозаписи, книги, агитационные материалы 90-х годов», - говорят организаторы.
По словам предпринимателя, он надеется, что эти раритеты все желающие смогут увидеть в будущем.
Леонид Горбенко (20 июня 1939 - 7 августа 2010) - первый всенародно избранный Губернатор Калининградской области (1996—2000). В ноябре 2000 года он проиграл очередные губернаторские выборы, главой региона стал командующий Балтфлотом Владимир Егоров.