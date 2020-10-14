В Калининграде полицейские задержали фальшивомонетчика

В Калининграде сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке бойцов спецназа задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в фальшивомонетничестве. Об этом сообщила «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

Ранее судимый мужчина покупал в даркнете фальшивые 5-тысячные купюры и сбывал их в мелкооптовых магазинах.

«В одной из торговых точек, где злоумышленник предъявил подделку, он был уличен продавщицей. Испугавшись быть задержанным сотрудниками полиции, подозреваемый решил прекратить на время расплачиваться фальшивками. Однако в скором времени оперативники вышли на его след и задержали его», - рассказала Светлана Поставничая.

По данным полиции, мужчина успел сбыть не менее 10 банкнот. На него завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.