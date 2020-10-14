В лесу под Калининградом нашли косулю, придавленную деревом

Грибники, которые отправились в лес под Калининград, обнаружили в чаще косулю, попавшую в беду. Животное было придавлено упавшим деревом.

«Вот такая находка в лесу во время выезда сегодня. Попоили, растерли, освободили от ветки», - пишут очевидцы в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте».

- Пошли в лес и так получилось, что нашли косулю: живую, придавленную деревом. Дерево от нее откинули, но растерялись и даже не знаем, что делать, - рассказывает голос за кадром видео, которое выложили в группу. – Как так получилось, что ее деревом задавило? Может, когда ветер сильный был?

Спасители предположили, что у косули затекли лапы от долгого пребывания под обломком дерева, поэтому начали разминать ей мышцы.

Не исключено, впрочем, что у животного есть переломы или травмы внутренних органов.

На спасение косули уже направились волонтеры из организации «Биосфера Балтики».