В Озерском районе водитель БМВ спровоцировал смертельное ДТП

В Озерском районе в среду утро в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 24-м километре автодороги Черняховск –Крылово. 26-летний водитель «БМВ» превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди».

В результате столкновения пассажир «БМВ» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, трое травмированных в ДТП доставлены в БСМП Калининграда.

На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции, инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.