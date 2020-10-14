В Калининграде начинается громкий процесс по делу автодилера "Гагарин"

Прокуратура Московского района калининграда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и учредителя фирмы «Гагарин». Они обвиняются сразу по двум статьям УК РФ: «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и «Присвоение и растрата вверенного имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, начиная с августа 2015 года злоумышленники, пользуясь оказанным им доверием жителей Калининграда и области, продавали оставленные им на реализацию автомобили среднего ценового класса, а вырученные за них деньги похищали, либо оформляли указанные автомобили на аффилированных лиц без какой-либо оплаты.

- Если владельцы машин обращались к автодилеру с вопросом, удалось ли продать транспортные средства, фигуранты вводили их в заблуждение, и предоставляли недостоверную информацию о том, что машины до сих пор стоят на продаже. Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев, однако, когда потерпевшие приходили проверить свое имущество, они oбнaруживали, что их авто на стоянке нет, а обратившись в органы госрегистрации транспортных средств узнавали о новом собственнике своего автомобиля, - отметили в пресс-службе.

В полицию с такими заявлениями обратилось 49 человек, а общая сумма причиненного ущерба превысила 16,9 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в Московский районный суд для рассмотрения по существу.