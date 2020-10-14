Житель Правдинска потерял карточку и остался без 8 тысяч рублей

54-летний житель Правдинска обратился в полицию и сообщил, что с его банковского счета пропали более 8 000 рублей. Выяснилось, что потерпевший недавно потерял свою банковскую карту, однако мужчина не обращался в банковское учреждение с просьбой блокировать пластик.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, сотрудники полиции быстро установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу, мошенничество и служебный подлог 37-летний житель одного из посёлков. Выяснилось, что мужчина оплатил найденной банковской картой покупки в интернет-магазине.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.