Улица Горького в Калининграде в четверг останется без света

В компании "Янтарьэнерго" сообщили о плановых отключениях электроэнергии в четверг, 15 октября. В частности, подача электричества будет ограничена на следующих улицах областного центра:
- Балтийское шоссе 110, 112, 114, 116,
- ул. Карташева 1, 1а, 3, 4-4в, г, 6-6в, 5, 12 ,
- ул. Сестрорецкая 4,
- пер. Карташева 2, 4, 6, 7, 8, 10,
- пер. Алданский 3,
- ул. Аральская 7, 8,
- ул. Лужская 10а,
- ул. 2-я Алтайская 5
- ул. К. Маркса 28, 30, 34, 36, 30-40,
- ул. Озерная 1, 3, 5, 13, 15-17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
- ул. Горького 103-105, 107, 113, 114, 113а, 110-114, 116,120, 122, 117-139, 130-132, 131, 189-191, 110-114, 120-122, 130-132, 134-138,
- ул. Балтийская 2-4,
- ул. Сибирякова 7, 7а, 13
- ул. Балтийская 1-3, 6-12, 8а.
Время отключения с 9:00 до 18:00.