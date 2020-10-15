Улица Горького в Калининграде в четверг останется без света

В компании "Янтарьэнерго" сообщили о плановых отключениях электроэнергии в четверг, 15 октября. В частности, подача электричества будет ограничена на следующих улицах областного центра:

- Балтийское шоссе 110, 112, 114, 116,

- ул. Карташева 1, 1а, 3, 4-4в, г, 6-6в, 5, 12 ,

- ул. Сестрорецкая 4,

- пер. Карташева 2, 4, 6, 7, 8, 10,

- пер. Алданский 3,

- ул. Аральская 7, 8,

- ул. Лужская 10а,

- ул. 2-я Алтайская 5

- ул. К. Маркса 28, 30, 34, 36, 30-40,

- ул. Озерная 1, 3, 5, 13, 15-17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

- ул. Горького 103-105, 107, 113, 114, 113а, 110-114, 116,120, 122, 117-139, 130-132, 131, 189-191, 110-114, 120-122, 130-132, 134-138,

- ул. Балтийская 2-4,

- ул. Сибирякова 7, 7а, 13

- ул. Балтийская 1-3, 6-12, 8а.

Время отключения с 9:00 до 18:00.