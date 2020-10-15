В Калининграде простятся с худруком областного драмтеатра Михаилом Андреевым

Михаил Андреев. Фото: Калининградский областной драматический театр

В субботу в областном драматическом театре Калининграде пройдет прощание с художественным руководителем театра Михаилом Андреевым. Во вторник Михаил Анатольевич скончался от коронавирусной инфекции. 7 октября ему исполнился 61 год.

"Прощание Михаилом Анатольевичем Андреевым состоится в субботу,17 октября, с 12.00 до 13.00 в фойе театра. Ограничения для участников гражданской панихиды: масочный режим, социальное дистанцирование", - сообщила пресс-секретарь театра Лилия Пименова.

Она добавила, что Михаил Андреев будет похоронен на кладбище в поселке Безымянка Зеленоградского района.