Семь школьников, шесть медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 12 пенсионеров;

- 51 работающий (шесть медицинских работников, шесть служащих, пятнадцать сотрудников промпредприятий, два сотрудника транспортных узлов, три работника охранных предприятий, по одному сотрудник торговли, образования, учреждений культуры, правоохранитель, ещё пятнадцать человек работают в иных организациях);

- воспитанник детского сада 124 (контакт по семье);

- семеро учеников, посещающих гимназию №32, ШИЛИ, школу №12, школу №56, школу №46 (Калининград), школа №4 (Балтийск ), пос. Сосновка Полесского городского округа;

- студентка Озерского техникума (контакт по семье);

- ребёнок 2 лет ( контакт по семье);

- пять неработающих

Всего в области по состоянию на четверг, 15 октября, зарегистрировано 5422 заболевших.