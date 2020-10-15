Семь школьников, шесть медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 12 пенсионеров;
- 51 работающий (шесть медицинских работников, шесть служащих, пятнадцать сотрудников промпредприятий, два сотрудника транспортных узлов, три работника охранных предприятий, по одному сотрудник торговли, образования, учреждений культуры, правоохранитель, ещё пятнадцать человек работают в иных организациях);
- воспитанник детского сада 124 (контакт по семье);
- семеро учеников, посещающих гимназию №32, ШИЛИ, школу №12, школу №56, школу №46 (Калининград), школа №4 (Балтийск ), пос. Сосновка Полесского городского округа;
- студентка Озерского техникума (контакт по семье);
- ребёнок 2 лет ( контакт по семье);
- пять неработающих
Всего в области по состоянию на четверг, 15 октября, зарегистрировано 5422 заболевших.