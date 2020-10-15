В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 15 октября, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. К. Маркса 28, 30-40; - ул. Балтийская 1-3, 2-4, 6-12, ул. Горького 116,120, 103-105,107,113,113а,117-139,189-191,110-114-120-122,130-132,134-138, ул. Озёрная 1,3,5,13-17,19; 18,20,21,22,23,24,25, ул. Ст. лейт. Сибирякова 7,7а,13.

До 17 часов электричество отключено на ш. Балтийское 110(СОШ№ 9), 112,114,116, ул. Карташева 1.1а,3,5,4,4в,4г,6,6в,12, пер. Карташева 2,4,6,7,8,10, пер. Алданский 3, ул. Аральская 7,8, ул. Лужская 10а, ул. Алтайская 2-я 5.

От холодной воды до 15 часов для установки водомеров отключены дома по ул. Озёрная 13 и Советский проспект, 190. До 14 часов воды не будет на ул. Клиническая 25.